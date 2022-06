Salvini lancia l'ultimatum a Draghi: “Tre mesi e poi…”. Il governo trema (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Lega inguaia il governo guidato da Mario Draghi, che potrebbe perdere uno dei suoi sostenitori. A lanciare un segnale di avvertimento al presidente del Consiglio è lo stesso Matteo Salvini, leader del Carroccio, che intervistato dal Corriere della Sera ha fatto scattare l'allarme rosso per l'esecutivo: “Il governo deve fare di più altrimenti delude i ceti produttivi che un tempo apparivano entusiasti di Draghi. Attendo risposte entro l'estate. Temo un autunno molto difficile. Ci sono tre mesi per sminare il terreno. Torneremo sul pratone di Pontida il 18 settembre. Per quella data vogliamo risposte. Sindaci e militanti mi segnalano una crescente insofferenza verso un governo che appare sbilanciato a sinistra su troppi temi. Abbiamo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Lega inguaia ilguidato da Mario, che potrebbe perdere uno dei suoi sostenitori. Are un segnale di avvertimento al presidente del Consiglio è lo stesso Matteo, leader del Carroccio, che intervistato dal Corriere della Sera ha fatto scattare l'allarme rosso per l'esecutivo: “Ildeve fare di più altrimenti delude i ceti produttivi che un tempo apparivano entusiasti di. Attendo risposte entro l'estate. Temo un autunno molto difficile. Ci sono treper sminare il terreno. Torneremo sul pratone di Pontida il 18 settembre. Per quella data vogliamo risposte. Sindaci e militanti mi segnalano una crescente insofferenza verso unche appare sbito a sinistra su troppi temi. Abbiamo ...

