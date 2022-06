(Di mercoledì 15 giugno 2022) La poliziana afferma di indagare su un rapimento di massa segnalato nella capitale Abuja, come rendo noto la Bbc. I sequestri a scopo di estorsione da parte di bande armate sono frequenti in ...

Pentecoste di sangue in Nigeria. Strage in una chiesa. #Nigeria un Paese ostaggio dell'estremismo #jihadista, ed etni…

La polizia nigeriana afferma di indagare su un rapimento di massa segnalato nella capitale Abuja, come rendo noto la Bbc. I sequestri a scopo di estorsione da parte di bande armate sono frequenti in ...... molte delle quali sono ancora indei rapitori. Di recente un parlamentare locale è stato recentemente rapito da uomini armati sconosciuti nello Stato di Anambra, nel sud - est della:... Nigeria: ostaggio twitta e invia posizione, sequestro 'social' (ANSA) - ROMA, 15 GIU - La polizia nigeriana afferma di indagare su un ... ma questo caso esula dalla norma perché uno dei presunti ostaggi ha pubblicato un tweet e inviato un messaggio WhatsApp ...«Non possiamo continuare a tollerare che la realtà venga celata. Andare in Chiesa, partecipare alla Messa consci di poter morire».