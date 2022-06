Napoli, figlio uccide la madre a coltellate nel centro della città: arrestato un 17enne (Di mercoledì 15 giugno 2022) Orrore a Napoli. Un ragazzo di appena 17 anni ha ucciso questa sera la madre a coltellate in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel centro della città. La donna aveva 61 anni. Secondo le prime ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Orrore a. Un ragazzo di appena 17 anni ha ucciso questa sera lain via Rampe San Giovanni Maggiore, nel. La donna aveva 61 anni. Secondo le prime ...

