Modica | sospensione raccolta secco non riciclabile

(Di mercoledì 15 giugno 2022)– Potrebbero registrarsi in questi giorni dei disservizi nel conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti per ilnonin tutta la Città, a causa di un problema autorizzativo improvviso alla discarica OIKOS che riceve parte delnonda parte di molti comuni della Sicilia Sud/Orientale, compreso. Pertanto, nei prossimi giorni e fino a nuova comunicazione ladella frazione residua dei rifiuti non potrà essere effettuata. Per evitare problematiche igienico sanitarie e mantenere il decoro urbano s’invitano le utenze a non conferire ilnon, almeno fino a quando non si troverà una soluzione. La SRR e gli uffici comunali si stanno adoperando per una ...

I Consiglieri Comunali di Modica, Ivana Castello e Marcello Medica, insieme per tutelare il sacrosanto diritto dei cittadini delle contrade rurali di Modica alla fornitura regolare del bene più prezio ...