Milano | travolti in Tangenziale e uccisi da un tir due uomini di 51 e 55 anni Erano scesi dal furgone per sistemare il carico

Pubblicità

a42nno : RT @Corriere: Travolti da un Tir sulla tangenziale a Milano: morti due uomini - Corriere : Travolti da un Tir sulla tangenziale a Milano: morti due uomini - Ilsaggiopetty : RT @Agenzia_Ansa: Due uomini di 51 e 55 anni sono morti in un incidente stradale lungo la Teem, la Tangenziale esterna milanese, nel territ… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Tangenziale Milano, scendono dal furgone per sistemare il carico: travolti e uccisi da tir pirata. Due morti https://t.… - TuttoSuMilano : Incidente #Milano, scendono da furgone e vengono travolti da Tir pirata: morti 2 uomini -

e uccisi da un tir pirata sulla tangenziale esterna didopo essere scesi da proprio furgone per sistemare il carico. Le vittime sono due uomini, di 51 e 55 anni. L'incidente è avvenuto ...I due sono statie uccisi da un Tir che non si è fermato per i soccorsi. E' stato un'...tra dalla Teem alla Brebemi è stato chiuso al traffico e anche un tratto dell'autostrada trae ...Ora si cerca un Tir che, stando alla ricostruzione di un testimone, lungo la Tangenziale esterna di Milano, la Teem, ha travolto e ucciso due uomini, di 51 e 55 anni, senza fermarsi a soccorrerli. I ...Due uomini di 51 e 55 anni sono morti in un incidente stradale lungo la Tangenziale esterna milanese, tra Liscate e Pozzuolo Martesana ...