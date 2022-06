La strage di Capaci: la Cassazione conferma i quattro ergastoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Cassazione chiude i conti e condanna all’ergastolo ai quattro mafiosi accusati di aver preso parte all’organizzazione della strage di Capaci e di aver reperito l’esplosivo che sventrò l’autostrada di Palermo e uccise Giovanni Falcone insieme a sua moglie e gli agenti di scorta. Sono definitive le condanne al carcere a vita per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello. La strage di Capaci: cos’è successo? Trent’anni fa morì Giovanni Falcone nella comunemente detta strage di Capaci, il 23 maggio 1992. Stava tornando da Roma, come era solito fare nei fine settimana. Il jet di servizio, partito dall’aeroporto di Ciampino intorno alle 16.45, arriva a Punta Raisi dopo un viaggio di cinquantatre minuti. Lo attendono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lachiude i conti e condanna all’ergastolo aimafiosi accusati di aver preso parte all’organizzazione delladie di aver reperito l’esplosivo che sventrò l’autostrada di Palermo e uccise Giovanni Falcone insieme a sua moglie e gli agenti di scorta. Sono definitive le condanne al carcere a vita per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello. Ladi: cos’è successo? Trent’anni fa morì Giovanni Falcone nella comunemente dettadi, il 23 maggio 1992. Stava tornando da Roma, come era solito fare nei fine settimana. Il jet di servizio, partito dall’aeroporto di Ciampino intorno alle 16.45, arriva a Punta Raisi dopo un viaggio di cinquantatre minuti. Lo attendono ...

