La Liga conferma una gara in chiaro a turno fino al 2024 (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Liga continuerà a trasmettere una partita in chiaro a giornata per le prossime tre stagioni. Mediapro ha rilevato ancora una volta i diritti per la trasmissione dei match in chiaro fino al 2024, come riportato dal sito spagnolo 2Playbook. Nonostante i termini economici dell’accordo siano sconosciuti, la Liga dovrebbe incassare meno dei 14 milioni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lacontinuerà a trasmettere una partita ina giornata per le prossime tre stagioni. Mediapro ha rilevato ancora una volta i diritti per la trasmissione dei match inal, come riportato dal sito spagnolo 2Playbook. Nonostante i termini economici dell’accordo siano sconosciuti, ladovrebbe incassare meno dei 14 milioni L'articolo

Pubblicità

sportli26181512 : #Media #Notizie La Liga conferma una gara in chiaro a turno fino al 2024: La Liga continuerà a trasmettere una part… - CalcioFinanza : La #Liga spagnola conferma una gara in chiaro a turno fino al 2024: #Mediapro acquista i diritti… - ETGazzetta : La Liga conferma: denunciati City e Psg per violazione del fair play Uefa - antoteven : Al via la finale di Liga Endesa. L'ennesimo capitolo di una rivalità che non ha eguali e si conferma la sfida più a… - rick_orso : Al via la finale di Liga Endesa. L'ennesimo capitolo di una rivalità che non ha eguali e si conferma la sfida più a… -