Jessica Alves pronta a volare in Thailandia: "Voglio fare un impianto d'utero" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jessica Alves si vuole sottoporre a nuove operazioni. A due anni dall'inizio del suo percorso di transizione e dopo gli innumerevoli interventi chirurgici fatti per alterare il suo aspetto, l'ex star di Celebrity Big Brother ha rivelato al magazine Nuovo Tv di voler fare un trapianto di utero. Dopo ben 75 operazioni Jessica Alves ha dichiarato di voler aggiungere gli ultimi tasselli alla sua identità: Adesso che sono donna mi faccio impiantare un utero e partorisco. Sono prontissima così potrò dare alla luce un bambino e tenerlo tra le braccia. Questa è un'operazione molto forte e lo so benissimo. Però io sogno di vivere la maternità. Se mi nascerà una femmina la chiamerò Barbara in onore della nostra d'Urso!

