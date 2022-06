(Di mercoledì 15 giugno 2022)è tra le prime città italiane ad aver aderito a: la piattaforma che collega clienti e farmacie attraverso un delivery digitalizzato. LaSpurio di Corso Centocelle è diventata più smart grazie a questo servizio che nasce come supporto ai farmacisti e agli utenti, per contrastare acquisti digitali poco sicuri e rendere possibile ladi medicinali con ricetta medica (non solo para, per intenderci). Un’idea semplice che – come spesso accade – presenta aspetti molto delicati tra cui le severe normative del settore. Il progetto sviluppato dacon la fiducia di investitori come Reale Mutua e Azimut, ha convinto i farmacisti a dare fiducia a questa rete che – a differenza di altre – non si limita a raccogliere ...

Civitavecchia, farmacia digitale con Pharmercure: ordini online e consegna a domicilio - Civitavecchia, torna lo screening gratuito per il diabete alla Farmacia Calamatta in collaborazione con ADICIV

La farmacia comunale "Calamatta", in collaborazione con l'Adiciv, Associazione Diabetici, organizza per lunedì 13 giugno 2022, dalle 9 alle 12, una giornata di prevenzione del diabete ... Il furgone trasporterà, inoltre, farmaci per la salute riproduttiva e sessuale (per ... di genere consegnandoli presso lo spazio Think Tank, in via Annovazzi 3/5, Civitavecchia. CIVITAVECCHIA - "Le ardite" aderiscono alla campagna dell'associazione Orlando APS di Bologna per la richiesta di donazione di ...