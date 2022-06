Alessandro Basciano bidonato al suo compleanno dagli ex del GF Vip | Signorini furioso? Che succede

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo scorso 1° giugno è stato ildi. Il ragazzo ha deciso di organizzare una festa con i fiocchi a Napoli in cui ha invitato molti ex concorrenti del GF Vip. Sarebbe dovuto essere un evento in pompa magna, sta di fatto che, per l’occasione, si era deciso di invitare anche i L'articolo proviene da KontroKultura.

In un'intervista di coppia,e Sophie Codegoni hanno rivelato l'intenzione di mettere su famiglia. A distanza di qualche giorno, su Instagram, l'ex compagna dida dato adito ad uno sfogo . Nel ...Il compleanno dell'ex gieffino è stato snobbato da tanti concorrenti: il retroscena Giorni fa è stato il compleanno di. Quest'ultimo ha deciso di celebrare tale evento a Napoli, visto che proprio lì ha molti amici. Ovviamente quest'ultimo ha invitato diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip ,...La festa per i suoi trentatré anni è stata disertata dagli ex compagni della casa del Grande Fratello Vip, stizzito anche Alfonso Signorini ...Lo scorso 1 giugno, Alessandro Basciano ha spento 33 candeline a Napoli dove l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e volto di Temptation Island conta tanti amici. Come se non bastasse, negli ultimi gio ...