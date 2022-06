Zelensky: "Ci servono sistemi anti - missile moderni" (Di martedì 14 giugno 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere ai paesi partner di fornire sistemi anti - missile moderni, di cui il paese è largamente sprovvisto, affermando che il ritardo nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyrè tornato a chiedere ai paesi partner di fornire, di cui il paese è largamente sprovvisto, affermando che il ritardo nell'...

Pubblicità

Beppe76497565 : RT @itsmeback_: Il consigliere di Zelensky, Podolyak presenta la lista di forniture che servono all'Ucraina per vincere la guerra: - 1.000… - rosarioruocco3 : RT @itsmeback_: Il consigliere di Zelensky, Podolyak presenta la lista di forniture che servono all'Ucraina per vincere la guerra: - 1.000… - JeanGab63523069 : RT @itsmeback_: Il consigliere di Zelensky, Podolyak presenta la lista di forniture che servono all'Ucraina per vincere la guerra: - 1.000… - sciantokescia : RT @itsmeback_: Il consigliere di Zelensky, Podolyak presenta la lista di forniture che servono all'Ucraina per vincere la guerra: - 1.000… - stivmerc : RT @itsmeback_: Il consigliere di Zelensky, Podolyak presenta la lista di forniture che servono all'Ucraina per vincere la guerra: - 1.000… -