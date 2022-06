Ucraina: premier portoghese, 'dibattito su ingresso in Ue divisivo, miglior aiuto è unità' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Il primo ministro portoghese ha avvertito che il dibattito sull'opportunità di concedere all'Ucraina lo status di candidato nell'Unione Europea potrebbe essere divisivo e creare "false aspettative". "Il miglior supporto che l'Unione Europea può dare all'Ucraina - ha aggiunto - è mantenere la sua unità - ha detto António Costa al Financial Times - Il meglio che possiamo offrire è l'unità europea". La divisione nell'Ue sarebbe un regalo per il presidente russo Vladimir Putin, ha affermato Costa, aggiungendo che "il mio obiettivo è ottenere nel prossimo Consiglio europeo un chiaro impegno a lungo termine per sostenere la ripresa dell'Ucraina. Questa è la mia priorità". Costa ha affermato di non ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Il primo ministroha avvertito che ilsull'opportdi concedere all'lo status di candidato nell'Unione Europea potrebbe esseree creare "false aspettative". "Ilsupporto che l'Unione Europea può dare all'- ha aggiunto - è mantenere la sua- ha detto António Costa al Financial Times - Il meglio che possiamo offrire è l'europea". La divisione nell'Ue sarebbe un regalo per il presidente russo Vladimir Putin, ha affermato Costa, aggiungendo che "il mio obiettivo è ottenere nel prossimo Consiglio europeo un chiaro impegno a lungo termine per sostenere la ripresa dell'. Questa è la mia priorità". Costa ha affermato di non ...

