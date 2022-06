REPUBBLICA | “Il Napoli non riesce più ad autofinanziarsi attraverso le cessioni 95 milioni a rischio”

(Di martedì 14 giugno 2022) Ilnonpiù adle. L’emergenza Covid ha stravolto il mercato, in pericolo 95. Ilnonpiù ad attuare l’autofinanziamento basato sulla compravendita dei giocatori, ne parla l’edizione odierna del quotidiano la: “Il player trading”, metodo di autofinanziamento basato sulla compravendita dei giocatori, con cui Aurelio De Laurentis aveva fatto abilmente la sua fortuna nel calcio. Mantenendo in attivo quasi sempre i conti del club e permettendo di conseguenza agli amministratori (scelti quasi tutti nella cerchia familiare) di dividersi alla fine di ogni stagione dei rispettabili compensi. Il segreto del presidente era generare delle plusvalenze: comprando dei ...

Pubblicità

enpaonlus : Salvata da un pescatore, la tartaruga Nicolantonio si tuffa a mare - la Repubblica - Ogni piccola vita ha valore! ?… - rep_napoli : Napoli, malore per la vicesindaca Filippone. Il Comune: 'Forza, ti aspettiamo' [aggiornamento delle 07:46] - monarchico : La #strage di #via #Medina a #Napoli : la #polizia #ausiliaria uccide #monarchici, oltre 150 #feriti #talia… - chrisdabin : Cultura, Franceschini: 30 ministri dei Paesi del Mediterraneo a Napoli - TonioRussolillo : feudalità austriacante, contraria alle politiche «antifeudali e livellatrici della monarchia napoletana» (Croce, St… -

La Repubblica

Pensavo di restare al, è strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento del contratto al, non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di ...Domenica 26 ... Napoli, Mertens dice addio: "Ora voglio trovare un bel club" La vicesindaca Mia Filippone è ricoverata al Policlinico dell'ateneo Federico II per problemi cardiocircolatori, che hanno spinto i sanitari a collocarla nel reparto di Terapia intensiva ..."A Palazzo Reale faremo una serata d'onore per Luciano De Crescenzo, un grande talento che ho contribuito a scoprire, lanciando il suo primo libro. È venuto a vedermi a teatro fino alla fine al Mauriz ...