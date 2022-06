Referendum giustizia Le riflessioni tecniche di Zacchera

Leggi su formiche

(Di martedì 14 giugno 2022) Il flop della partecipazione popolare al voto referendario ha forse definitivamente affossato questo sistema di democrazia diretta nel nostro Paese. Che il quorum non sarebbe mai stato raggiunto lo si sapeva dall’inizio, che votasse meno del 20% a livello nazionale sembrava probabile ed infatti questa è stata la percentuale, un minimo storico reso meno appariscente tenuto conto che in quasi 1000 comuni si votava anche per le elezioni comunali (dove circa il 90% dei votanti ha votato per entrambe le consultazioni), elezioni amministrative peraltro disertate da oltre il 50% degli elettori. Da notare le molte schede bianche e nulle per iespresse proprio nei comuni andati al voto per eleggere il sindaco: chi ha votato “solo” per iha evidentemente espresso una scelta, mentre molti elettori “amministrativi” hanno ritirato le schede ...