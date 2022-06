(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ti veniamo a sparare dentro casa tua, sappiamo dove abiti, nonare altrimenti ti facciamo saltare in aria il”. Sono le minacce, in dialetto napoletano, urlate dal 34enne Luigi Capuano la notte del 16 maggio scorso dopo il grave incidente avvenuto nel cuore di Napoli che coinvolse la compagna di un ristoratore, investita mentre era intenta a servire ai tavoli da unache sfrecciava lungo via dei Tribunali ad alta velocità. L’uomo, insieme con altre persone, secondo gli investigatori, si recò sul luogo incidente per impedire che il centauro suo amico finisse nei guai dopo quello che era successo. Quelle minacce vennero pronunciate – sostiene il giudice per le indagini preliminari Leda Rossetti nell’ordinanza con la quale ha disposto le misure cautelari eseguite oggi dalla Squadra ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Raid in moto davanti #Ristorante: 'Se denunci ti spariamo' ** - iISud24 : Raid in moto al ristorante ‘Cala la pasta’: 3 arresti. Il figlio del boss Bosti accusato di favoreggiamento… - C6Graziella : RT @gian_d_gian: Teste di cazzo che escono dalla loro regione e credono di essere padroni del resto del mondo. Purtroppo i raid motociclist… - matildesjt : RT @gian_d_gian: Teste di cazzo che escono dalla loro regione e credono di essere padroni del resto del mondo. Purtroppo i raid motociclist… - pin_klo : RT @gian_d_gian: Teste di cazzo che escono dalla loro regione e credono di essere padroni del resto del mondo. Purtroppo i raid motociclist… -

Agenzia ANSA

E' finito agi arresti domiciliari l'uomo che lo scorso 15 maggio ferì, investendola con uno scooter, la moglie del titolare del ristorante "Cala la pasta", in via Tribunali a Napoli. Si tratta di ...'Una rapina a due turisti che pranzavano al ristorante 'Cala la Pasta' di via dei Tribunali a Napoli, locale nelle settimane scorse assaltato da un paranza di giovani dopo che unalanciata a folle velocità aveva travolto Veronica, la moglie del titolare Raffaele Del Gaudio, ancora ricoverata in ospedale'. A parlare è Antonio Raio, presidente dell'Associazione commercianti ... Raid in moto davanti a ristorante, investitore ai domiciliari Il 19enne è accusato di avere aggredito un turista argentino il quale voleva impedire che la moto venisse portata via; il 18enne invece di avere minacciato lo stesso turista con un coltello. Per il ...E' finito agi arresti domiciliari l'uomo che lo scorso 15 maggio ferì, investendola con uno scooter, la moglie del titolare del ristorante "Cala la pasta", in via Tribunali a Napoli. (ANSA) ...