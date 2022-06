Palermo, Silvio Baldini soddisfatto: “La squadra sta crescendo” (Di martedì 14 giugno 2022) “Sapevo che questo momento sarebbe arrivato perché ho visto la squadra crescere, allenandosi in un modo diverso. Quando hanno capito che il lavoro quotidiano serviva per esprimersi come persone la loro autostima è cresciuta. E la paura degli errori non la senti più”. Con queste parole Silvio Baldini commenta la promozione in Serie B del Palermo. Dopo la vittoria sul Padova, esplode la festa: “I ragazzi erano felici di fare quello che stavano facendo e io dovevo gestirli perché loro volevano continuare ad allenarsi. Questa è la strada che ci ha portato a vincere i playoff nonostante le squadre che abbiamo affrontato ci hanno messo in difficoltà. È l’alchimia giusta, quella che serve, quando le persone mettono passione e amore in ciò che fanno”, ha detto a Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “Sapevo che questo momento sarebbe arrivato perché ho visto lacrescere, allenandosi in un modo diverso. Quando hanno capito che il lavoro quotidiano serviva per esprimersi come persone la loro autostima è cresciuta. E la paura degli errori non la senti più”. Con queste parolecommenta la promozione in Serie B del. Dopo la vittoria sul Padova, esplode la festa: “I ragazzi erano felici di fare quello che stavano facendo e io dovevo gestirli perché loro volevano continuare ad allenarsi. Questa è la strada che ci ha portato a vincere i playoff nonostante le squadre che abbiamo affrontato ci hanno messo in difficoltà. È l’alchimia giusta, quella che serve, quando le persone mettono passione e amore in ciò che fanno”, ha detto a Sky. SportFace.

