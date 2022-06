Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, ag. Luperini: “Gregorio determinante. Futuro? Il rinnovo…” - Mediagol : Palermo, ag. Luperini: “Gregorio determinante. Futuro? Il rinnovo…” - infoitsport : Palermo, il 'pagellone' della stagione: Brunori il migliore, Luperini e De Rose top - ILOVEPACALCIO : Ag. Luperini: «Gregorio determinante per il Palermo, parleremo di rinnovo» - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Ag. Luperini: «Gregorio resterà a Palermo» - Ilovepalermocalcio -

Mediagol.it

1' DI LETTURA- 'rimarrà aperché è un giocatore di proprietà dei rosanero. Brunori è di proprietà della Juventus per cui con la dirigenza bianconera valuteremo per un'eventuale permanenza ...8,5: è stato per due anni il giocatore più discusso, la sua presenza aera stata addirittura messa in discussione. Con l'arrivo di Baldini tutto è cambiato, il tecnico lo posiziona ... Palermo, ag. Luperini: “Gregorio determinante. Futuro Il rinnovo…” Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ..."La promozione a Palermo ha un sapore diverso ... L'agente di Matteo Brunori e Gregorio Luperini è tornato a parlare del futuro del bomber italo-brasiliano, approdato in Sicilia la scorsa sessione ...