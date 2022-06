New Amsterdam 4, anticipazioni 17 giugno 2022 su Canale 5 (Di martedì 14 giugno 2022) New Amsterdam 4 tornerà in onda il 17 giugno 2022 su Canale 5 alle 21:30 con la terza puntata composta da tre episodi. Stando alle anticipazioni, Veronica Fuentes minaccerà i medici ed obbligherà i paramedici a condizioni di lavoro insostenibili. Nel frattempo, l'ospedale subirà un terribile attacco informatico e Max Goodwin si ritroverà a dover prendere una decisione difficile. New Amsterdam 4, trama episodio 7: la Fuentes ricatta medici e paramedici La terza puntata di New Amsterdam 4 si aprirà con il settimo episodio intitolato Armonia. Nel corso di quest'episodio, stando alle anticipazioni, l'autombulanza di Moreland si schianterà a velocità folle in un parcheggio. Il paziente che era a bordo perderà la vita e Whitaker rimarrà gravemente ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 giugno 2022) New4 tornerà in onda il 17su5 alle 21:30 con la terza puntata composta da tre episodi. Stando alle, Veronica Fuentes minaccerà i medici ed obbligherà i paramedici a condizioni di lavoro insostenibili. Nel frattempo, l'ospedale subirà un terribile attacco informatico e Max Goodwin si ritroverà a dover prendere una decisione difficile. New4, trama episodio 7: la Fuentes ricatta medici e paramedici La terza puntata di New4 si aprirà con il settimo episodio intitolato Armonia. Nel corso di quest'episodio, stando alle, l'autombulanza di Moreland si schianterà a velocità folle in un parcheggio. Il paziente che era a bordo perderà la vita e Whitaker rimarrà gravemente ...

