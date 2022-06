Mascalucia, Elena Del Pozzo, bambina uccisa a Catania: è stata la madre Martina Patti? «Il suo ruolo non è stato chiarito», nessun rapimento (Di martedì 14 giugno 2022) La triste storia di Elena Del Pozzo sembra essere vicina a un epilogo: la bambina era scomparsa nella giornata di ieri 13 giugno 2022 e oggi, nella mattinata, è stato ritrovato il suo cadavere. Il corpo della piccola era in un campo vicino alla villetta di famiglia dove abitava con la madre e i nonni... Leggi su donnapop (Di martedì 14 giugno 2022) La triste storia diDelsembra essere vicina a un epilogo: laera scomparsa nella giornata di ieri 13 giugno 2022 e oggi, nella mattinata, èritrovato il suo cadavere. Il corpo della piccola era in un campo vicino alla villetta di famiglia dove abitava con lae i nonni...

