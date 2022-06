La replica di Rinaldi a Lembo

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 14 giugno 2022) Egregio dottor, il garbo col quale si è rivolto a me e al direttore di questo giornale rende giustizia alla fama di uomo colto e gentile che l’accompagna da tempo, qualità peraltro sperimentate da chi scrive in rari momenti dialettici lontani nel tempo. Spiace rilevare, però, l’idea che al fondo del nostro specifico lavoro vi siano regie “sapienti”, “tendenziosità”, “diffusione malevola” quando non “creazioni ad arte di notizie” distinte da quelle “in sé”. Non è così, né potrebbe esserlo: e poi, perché? Che Lei non avesse a che fare con la vicenda dei biglietti “Auf” per i concerti al Palasele era chiaro, il Suo “caso” era di altro tenore ma, come Lei senz’altro saprà visto che avrà avuto un miliardo di volte l’obbligo di fare sintesi tra indagati in posizioni distinte ma inseriti in un’unica e generale idea inquirente, i giornalisti hanno altrettanta necessità ...