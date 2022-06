Germania-Italia 5-2, Adani: “Inferiori nel gioco e nell’atteggiamento, commesse ingenuità gravi” (Di martedì 14 giugno 2022) “Stasera si è vista un’Inferiorità nel gioco e nell’atteggiamento per almeno 70?. L’Italia ha giocato anche peggio di quanto fatto contro l’Argentina. Il seme per il futuro è stato gettato, e bisogna dimenticarsi di questa partita: quando si è all’interno di un percorso di crescita e di rinnovamento, capita di inciampare, ma stasera sono state commesse alcune ingenuità davvero gravi“. Questa l’analisi di Daniele Adani, commentatore della Rai, dopo la pesantissima sconfitta dell’Italia contro la Germania in Nations League per 5-2. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “Stasera si è vista un’tà nelper almeno 70?. L’ha giocato anche peggio di quanto fatto contro l’Argentina. Il seme per il futuro è stato gettato, e bisogna dimenticarsi di questa partita: quando si è all’interno di un percorso di crescita e di rinnovamento, capita di inciampare, ma stasera sono statealcunedavvero“. Questa l’analisi di Daniele, commentatore della Rai, dopo la pesantissima sconfitta dell’contro lain Nations League per 5-2. SportFace.

