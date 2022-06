È in arrivo la delega fiscale. Ecco tutto quello che bisogna sapere (Di martedì 14 giugno 2022) Uso della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e di tutti i dati presenti sulla fattura elettronica per combattere l’evasione fiscale. Ma anche: norme scritte in maniera più semplici, razionalizzazione delle sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, e lo stop all’Agenzia delle entrate di chiedere più volte ai contribuenti dati che ha già. Queste alcune delle novità che sono contenute nel testo della delega fiscale che si appresta a sbarcare nell’aula della Camera il 20 giugno. Rispetto al testo originario sono quindi state apportate alcune modifiche, che sono il frutto dei vari compromessi trovati fra le parti politiche della maggioranza e il governo Draghi. E dunque si è deciso che l’Agenzia delle entrate potrà mettere le mani su tutti i dati, fiscali e ... Leggi su panorama (Di martedì 14 giugno 2022) Uso della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e di tutti i dati presenti sulla fattura elettronica per combattere l’evasione. Ma anche: norme scritte in maniera più semplici, razionalizzazione delle sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, e lo stop all’Agenzia delle entrate di chiedere più volte ai contribuenti dati che ha già. Queste alcune delle novità che sono contenute nel testo dellache si appresta a sbarcare nell’aula della Camera il 20 giugno. Rispetto al testo originario sono quindi state apportate alcune modifiche, che sono il frutto dei vari compromessi trovati fra le parti politiche della maggioranza e il governo Draghi. E dunque si è deciso che l’Agenzia delle entrate potrà mettere le mani su tutti i dati, fiscali e ...

