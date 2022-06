Donnarumma polemico: “Datemi tutte le colpe ma non sbaglio solo io” (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo il fischio finale di Germania-Italia, terminata con un netto 5-2 in favore dei tedeschi, il capitano di questa sera della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è intervenuto ai microfoni Rai. Il portiere ha voluto prendersi le sue responsabilità per la brutta sconfitta, analizzando la partita in modo molto critico. Nel corso dell’intervista si è poi generato uno scontro fra Donnarumma e l’intervistatrice, che gli aveva fatto notare che non è la prima volta che il portiere effettua errori nel gioco con i piedi, errore che stasera ha causato il gol del momentaneo 5-0 per i tedeschi. Gianluigi Donnarumma Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: Stato d’animo: “Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Dobbiamo guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Ci è mancato tutto stasera, avevamo anche un po’ ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo il fischio finale di Germania-Italia, terminata con un netto 5-2 in favore dei tedeschi, il capitano di questa sera della nazionale italiana Gianluigiè intervenuto ai microfoni Rai. Il portiere ha voluto prendersi le sue responsabilità per la brutta sconfitta, analizzando la partita in modo molto critico. Nel corso dell’intervista si è poi generato uno scontro frae l’intervistatrice, che gli aveva fatto notare che non è la prima volta che il portiere effettua errori nel gioco con i piedi, errore che stasera ha causato il gol del momentaneo 5-0 per i tedeschi. GianluigiDi seguito quanto riportato dalla nostra redazione: Stato d’animo: “Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Dobbiamo guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Ci è mancato tutto stasera, avevamo anche un po’ ...

