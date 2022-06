Dicono che a diciotto anni non sai niente Ma ci sono cose che sai a diciotto anni e che non saprai mai più

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 14 giugno 2022) Tully Dawson si fece nuovo per il mondo, e maturo per le glorie di quell’estate, … alcune famigliecomposte da estranei e non c’èda fare. … essere giovani è una specie di guerra e il grande nemico è l’esperienza. Si sporse in avanti e mi baciò sulla fronte. “Sei il padrone di te stesso, Noodles. Vivi la tua vita a modo tuo.” Fino a quando non me la concesse, non avevo mai saputo di aver bisogno dell’approvazione di Tully. Non avevo mai saputo che la vita potesse essere quella cosa lì. Trovare un amico che ti tenesse così tanto in considerazione faceva parte di quel sogno chiamato adolescenza. La vita di alcune persone ruota intorno ai genitori, quella di altre no. ……Non guardati indietro. Tu sei uno strambo e quelli strambi devono andarsene. Può volerci ina vita intera per capire come ringraziare una persona. Tully aveva una sete di vita ...