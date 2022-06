Wta Berlino 2022 | l’ucraina Kalinina si infortuna In suo soccorso interviene la russa Kasatkina

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nel corso del match del Wta ditra laDariaAnhelina, quest’ultima si è accasciata a terra piangendo per il dolore accusato ad un polpaccio. Dopo un attimo di indecisione laha attraversato il campo per prendere del ghiaccio e portarlo all’avversaria, ricevendo gli applausi del pubblico. Nonostante la guerra tra i loro Paesi, le due tenniste si sono rese protagoniste di un bellissimo gesto di solidarietà, documentato sui sociale anche dalla Wta. SportFace.

L'immagine del giorno arriva dal torneo femminile di tennis di: unsull'erba con un montepremi di 500 mila euro. Al primo turno si affrontano la russa Daria Kasatkina, , recente semifinalista al Roland Garros e l'ucraina Anhelina Kalinina , in una ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo500 di2022 (erba) per la giornata di lunedì 13 giugno . Subito tanti match interessanti nella giornata inaugurale del torneo britannico. In campo Daria Kasatkina, recente semifinalista ... WTA Berlino 2022: il tabellone. Jabeur e Sakkari prime teste di serie, subito Pliskova-Kanepi Wta Berlino 2022, l'ucraina Anhelina Kalinina si infortuna. In suo soccorso interviene la russa Daria Kasatkina ...In occasione del torneo WTA di Berlino bellissimo gesto nel match tra la Kasatkina e la Kalinina con la tennista russa che ha soccorso ...