Ultime Notizie Roma del 13-06-2022 ore 19:10 (Di lunedì 13 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il quorum fermandosi una partecipazione del 20,7% in 6 comunque va avanti in tutti i cinque quesiti l’affluenza per elezioni comunali invece dei 54 ore 7 dalle 14 iniziato lo spoglio la media dei sondaggi da Genova a Palermo al centrodestra unito al ballottaggio Parma verona Catanzaro L’Aquila con il centro-sinistra in testa delle prime due città oltre 100 le persone segnalate alla Procura di Palermo dopo il caso ai seggi di ieri con vigili sezione chiuse per ore perché presidenti e scrutatori non si sarebbero presentati i PM hanno aperto un’inchiesta per accertare la legittimità delle rinunce agli incarichi per i quali sarebbero arrivate poche ore dal voto i reati ipotizzati sono interruzione di pubblico servizio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il quorum fermandosi una partecipazione del 20,7% in 6 comunque va avanti in tutti i cinque quesiti l’affluenza per elezioni comunali invece dei 54 ore 7 dalle 14 iniziato lo spoglio la media dei sondaggi da Genova a Palermo al centrodestra unito al ballottaggio Parma verona Catanzaro L’Aquila con il centro-sinistra in testa delle prime due città oltre 100 le persone segnalate alla Procura di Palermo dopo il caso ai seggi di ieri con vigili sezione chiuse per ore perché presidenti e scrutatori non si sarebbero presentati i PM hanno aperto un’inchiesta per accertare la legittimità delle rinunce agli incarichi per i quali sarebbero arrivate poche ore dal voto i reati ipotizzati sono interruzione di pubblico servizio ...

