Su Dl Aiuti e armi tornano le divisioni. Per Draghi e Franco la ricreazione è finita (Di lunedì 13 giugno 2022) Terminata la «tregua» elettorale, il dualismo tra il premier Mario Draghi e la sua riottosa maggioranza tornerà fin da questa settimana a segnare temperature piuttosto alte. Sono due i passaggi delicati all'orizzonte per il governo. Il primo riguarda il decreto Aiuti, che sbarca in commissione Bilancio alla Camera e dovrà affrontare la discussione di ben 2.400 emendamenti. Entro il 14 giugno i gruppi individueranno i 460 segnalati (di cui 350 della maggioranza). Il voto dovrebbe iniziare dal 20 giugno, con l'obiettivo di conferire il mandato ai relatori il 27 e arrivare in aula all'inizio di luglio. Il testo dovrà poi passare al Senato per l'approvazione definitiva entro il 16 luglio. Tempi piuttosto stretti, quindi. Che mal si conciliano con alcuni punti qualificanti su cui la maggioranza deve cercare un'affannosa mediazione. Quello principale ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Terminata la «tregua» elettorale, il dualismo tra il premier Marioe la sua riottosa maggioranza tornerà fin da questa settimana a segnare temperature piuttosto alte. Sono due i passaggi delicati all'orizzonte per il governo. Il primo riguarda il decreto, che sbarca in commissione Bilancio alla Camera e dovrà affrontare la discussione di ben 2.400 emendamenti. Entro il 14 giugno i gruppi individueranno i 460 segnalati (di cui 350 della maggioranza). Il voto dovrebbe iniziare dal 20 giugno, con l'obiettivo di conferire il mandato ai relatori il 27 e arrivare in aula all'inizio di luglio. Il testo dovrà poi passare al Senato per l'approvazione definitiva entro il 16 luglio. Tempi piuttosto stretti, quindi. Che mal si conciliano con alcuni punti qualificanti su cui la maggioranza deve cercare un'affannosa mediazione. Quello principale ...

Pubblicità

GiovaQuez : Quelli come Belpietro che criticano le sanzioni e l'invio di armi parlando di un'intesa non farebbero prima a chied… - berardino : @livia64livia @GianniLilly Come entreranno in ucraina non è dato saperlo,arrivano armi tutti i giorni in quel paese… - tempoweb : Su #Dl Aiuti e #armi all'#Ucraina tornano le divisioni. Per #Draghi e #Franco la ricreazione è finita #governo… - MarcoRCapelli : @Lollo__25 Promosso, adesso cura la spedizione di armi (pardon, aiuti umanitari) in Ucraina. -