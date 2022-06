Spunta una calibro 22. Svolta nel giallo del mostro di Firenze? (Di lunedì 13 giugno 2022) La pistola, molto simile a quella utilizzata dal serial killer mai identificato, si trovava custodita in un casolare di Manciano. La denuncia del figlio di una nobildonna fiorentina fa scattare l’allarme Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) La pistola, molto simile a quella utilizzata dal serial killer mai identificato, si trovava custodita in un casolare di Manciano. La denuncia del figlio di una nobildonna fiorentina fa scattare l’allarme

purplevnight : @mapofthvtime no, mi serve che il mondo lo sappia così poi me ne spunta una in tl, io ne ho bisogno - Luca_tern : @borghi_claudio Spunta...una timida... luna dal monte. - sevenpurpleb : Ogni tanto spunta una testa - zazoomblog : Mostro di Firenze spunta una calibro 22 dal passato: la denuncia del figlio di una nobildonna - #Mostro #Firenze… - LetiziaFirenze : Mostro di Firenze, gli 8 omicidi tornano alla ribalta: spunta una pistola. Nuova pista in Maremma - ToscanaInDiretta -

