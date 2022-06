Peraltro è una shade che valorizza i capelli bianchi

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 giugno 2022) Sharon Stone ruba la scena sul tappeto rosso del CORE Gala, l’evento di beneficenza di Sean Penn andato in scena a Los Angeles. Sfoggiando un look rosa totale, acceso dal rossetto fucsia più cool dell’estate 2022. Trucco labbra 2022, rossetti e gloss guarda le foto Sharon Stone in total pink Tailleur pantalone in raso rosa lucido, sneakers griffate Dolce & Gabbana. La star di Basic instinct e Casinò è splendida sul red carpet del CORE Gala 2022, l’evento organizzato dall’amico Sean Penn per dare aiuto immediato alle popolazioni del mondo in stato di bisogno. Los Angeles, 10 giugno ...