Ormezzano | «Nel gabinetto di casa | davanti al wc | Minà ha una parete con le foto dei vip intervistati»

(Di lunedì 13 giugno 2022) Su Il Giornale una bellissima intervista a Gian Paolo, per anni inviato sportivo e scrittore. Ha il record di Olimpiadi seguite: 25 edizioni. «Sono un uomo due volte fortunato. La prima perché non sono nato donna in Afghanistan; la seconda perché sono nato a Torino senza mai diventare tifoso della Juve». Dopo essere andato in pensione ha diretto una rivista specializzata in servizi funebri. «Tutta colpa del ciclista Alcide Cerato della scuderia Molteni. Lo avevo conosciuto al Giro d’Italia e ribattezzato “il barista”. Gestiva le bare. Era, ed è ancora oggi, il titolare dell’impresa di pompe funebri lombarda “San Siro”. La rivista si chiamava La Buona Sera (sottotitolo: Periodico di Vita, Morte e Miracoli), aveva una veste grafica elegantemente patinata, con collaboratori di prestigio tra cui Enzo Biagi. Il mio stipendio non prevedeva denaro, ma vacanze gratis ...