L'Inghilterra non ha altra scelta che vincere lo scontro della Nations League con l'Ungheria – Adam Nagy (Di lunedì 13 giugno 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il centrocampista ungherese Adam Nagy afferma che L'Inghilterra non ha altra scelta che vincere lo scontro della Nations League di martedì dopo la "debacle di Budapest". I magiari ben preparati di Marco Rossi hanno sbalordito i Tre Leoni all'inizio della loro serie di quattro partite in 11 giorni, con un rigore di Dominik Szoboszlai che ha assicurato un trionfo per 1-0 alla Puskas Arena semi-piena. La prima sconfitta delL'Inghilterra contro l'Ungheria dal 1962 è stata seguita dai pareggi con Germania e Italia, con Gareth Southgate che ha ammesso di dover vincere la rivincita di martedì per avere qualche ...

