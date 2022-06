Incidente sull' A4 | muore a 12 anni sul pulmino della società di calcio | era guidato dal papà

(Di lunedì 13 giugno 2022) E' morto nella notte Leo Balzaretti, un ragazzo di 12che ieri sera era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Maggiore' di Novara, in seguito a un ...

'A4, muore a 12 anni sul pulmino della società di calcio: era guidato dal papà'episodio indagano i carabinieri. L'allarme è stato il padre del ragazzino ferito, un allevatore di 37 ...... in seguito a unstradale avvenuto attorno alle 20,30' autostrada A4 , poco dopo il casello di Marcallo - Mesero, in territorio lombardo. Leo era a bordo del furgone, guidato dal papà: ...E' morto nella notte Leo Balzaretti, un ragazzo di 12 anni che ieri sera era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale «Maggiore» ...Una donna di 66 anni è morta, nella tarda serata di domenica, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale Regina a Cremia. La donna viaggiava in moto assieme al marito, 68 anni, entrambi d ...