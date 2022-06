Il Milan va per Asensio (Di lunedì 13 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 13/06/2022 Agire alle 12:19 est Il campione dello scudetto parte in vantaggio per gli ottimi rapporti tra i due club e perché da anni chiede il suo acquisto Il giocatore delle Baleari scade nel 2023 ed è ricercato anche da Juventus, Arsenal e Manchester United Il Milan vuole Marco Asensio e secondo il Corriere dello Sport, Maldini avrebbe contattato Ancelotti per chiedergli della situazione delle Isole Baleari, che è stata abbastanza ambigua sul suo futuro. Il giocatore maiorchino ha in programma di incontrare questa settimana con il Real Madrid per determinare il suo futuro. Il fatto che non sia riuscito ad essere il titolare indiscusso del Real Madrid apre tutte le possibilità, dal momento che il giocatore vuole sentirsi importante. E all’ex giocatore del Maiorca non mancano i ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 13/06/2022 Agire alle 12:19 est Il campione dello scudetto parte in vantaggio per gli ottimi rapporti tra i due club e perché da anni chiede il suo acquisto Il giocatore delle Baleari scade nel 2023 ed è ricercato anche da Juventus, Arsenal e Manchester United Ilvuole Marcoe secondo il Corriere dello Sport, Maldini avrebbe contattato Ancelotti per chiedergli della situazione delle Isole Baleari, che è stata abbastanza ambigua sul suo futuro. Il giocatore maiorchino ha in programma di incontrare questa settimana con il Real Madrid per determinare il suo futuro. Il fatto che non sia riuscito ad essere il titolare indiscusso del Real Madrid apre tutte le possibilità, dal momento che il giocatore vuole sentirsi importante. E all’ex giocatore del Maiorca non mancano i ...

