Ex concorrente del Grande Fratello criticata dagli hater: di chi si tratta? (Di lunedì 13 giugno 2022) I suoi video su TikTok hanno ricevuto moltissimi insulti. Il motivo? A detta di alcuni hater, una storica ex concorrente del Grande Fratello sarebbe invecchiata. Marina La Rosa nel mirino dei leoni da tastiera Marina La Rosa ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Successivamente ha preso parte all'edizione dell'Isola dei Famosi in cui ha partecipato anche Soleil Sorge. L'ex concorrente non hai fatto parte del mondo dello spettacolo, ma è comunque molto attiva sui social. In occasione dei suoi ultimi video postati su TikTok alcuni utenti le hanno fatto notare di essere invecchiata. La diretta interessata anziché glissare ha deciso di rispondere a tutti coloro che hanno fatto body-shaming: "Inizierò a pregare affinché il Signore mi faccia ringiovanire ...

