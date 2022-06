Elezioni | Furlan eletta sindaco di Pocenia 

(Di lunedì 13 giugno 2022) Debora, appoggiata dalle liste Insieme per la Rinascita, Energia Giovani, è statadel Comune di Pocenia con 615 voti, pari al 50,74 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Irene Betto(Primavera Giovani, Rinnovare per Crescere Pocenia Torsa Paradiso Roveredo), con il 49,26 per cento dei voti (597).

I risultati delle elezioni a Pocenia. Debora Furlan, appoggiata dalle liste Insieme per la Rinascita, Energia Giovani, è stata eletta sindaco del Comune di Pocenia con 615 voti, pari al 50,74 per cento delle schede valide. Pocenia - Irene Betto (Primavera giovani e Rinnovare per crescere); Debora Furlan (Insieme per la Rinascita, Energia Giovani). Udine, 13 giu - Debora Furlan, appoggiata dalle liste Insieme per la Rinascita, Energia Giovani, è stata eletta sindaco del Comune di Pocenia con 615 voti, pari al 50,74 per cento delle schede valide.