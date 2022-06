Elezioni comunali | Conte | “Dati non soddisfano | ripartire con umiltà”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Iche emergono, seppur parzialmente, sonoche non possono soddisfare il M5S. Non possiamo neppure ricercare delle giustificazioni di comodo rispetto a questi”, dice in conferenza stampa il leader 5 Stelle Giuseppe, commentando l’esito delle amministrative. “Le amministrative sono sempre state un tabu per il M5S, questo è un dato un po’ costante nella storia del Movimento”, dice il leader pentastellato. “Però io non sono qui per nascondermi dietro questa costante storica, è nel mio costume metterci la faccia”, ha aggiunto. “Il Movimento 5 Stelle non riesce a stare sui territori”, ammette. L’ex premier ha posto l’accento sull'”incapacità” del M5S “di intercettare sofferenze” della gente. M5S in forte calo anche al Sud? “Per ribaltare questa tendenza occorre un lavoro serio e ...