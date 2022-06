Elezioni: ad Azzano Decimo ballottaggio tra Piccini e Guin (Di lunedì 13 giugno 2022) Massimo Piccini, appoggiato dalle liste Azzano 33082 e Fratelli d’Italia-Piccini sindaco ed Enrico Guin, sostenuto dalle liste Partito democratico e Lista civica Azzano, accedono al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Azzano Decimo. Massimo Piccini ha ottenuto 2.389 voti, pari al 31,39 per cento dei voti validi; Enrico Guin ha ottenuto 2.183 voti, pari al 28,68 per cento dei voti validi. Hanno inoltre ottenuto voti: – Angelo Franco Bortolus (Lega Fvg Salvini Bortolus sindaco, Lista Bortolus – Progetto Fvg, Libertà per Azzano – Forza Italia Bortolus sindaco), con il 25,59 per cento dei voti (1.948); – Paolo Panontin (Azzano civica – Panontin sindaco), con il 14,33 per cento dei voti (1.091). Leggi su udine20 (Di lunedì 13 giugno 2022) Massimo, appoggiato dalle liste33082 e Fratelli d’Italia-sindaco ed Enrico Guin, sostenuto dalle liste Partito democratico e Lista civica, accedono alper l’elezione a sindaco di. Massimoha ottenuto 2.389 voti, pari al 31,39 per cento dei voti validi; Enrico Guin ha ottenuto 2.183 voti, pari al 28,68 per cento dei voti validi. Hanno inoltre ottenuto voti: – Angelo Franco Bortolus (Lega Fvg Salvini Bortolus sindaco, Lista Bortolus – Progetto Fvg, Libertà per– Forza Italia Bortolus sindaco), con il 25,59 per cento dei voti (1.948); – Paolo Panontin (civica – Panontin sindaco), con il 14,33 per cento dei voti (1.091).

