Comunali | Meloni avverte Salvini e Berlusconi | “Fossi in loro lascerei l’esecutivo Draghi Centrodestra non deve essere ondivago”

(Di lunedì 13 giugno 2022) “Questo voto ci interroga, c’è una maggioranza distante dal Paese. Lo dico anche agli alleati e a tutti i partiti. Bisogna davvero interrogarsi se sia ancora il caso di tenere in piedi il governo, che non sta dando le risposte necessarie”. A sostenerlo, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia, è la presidente del partito Giorgia. E ancora, replicando a una domanda de IlFattoquotidiano.it: “Se chiedo ufficialmente a Matteoe Silviodi lasciare? Di solito non pongo le questioni così, faranno levalutazioni, mainlo farei”., forte del voto delle amministrative e del ‘sorpasso’ ai danni della Lega in molte città, ha poi avvertito lo stesso ...