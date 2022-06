Cisterna di Latina: aperte le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo Nido comunale. Ecco come fare (Di lunedì 13 giugno 2022) Cisterna di Latina. Da oggi 13 giugno, a partire dalle ore 14:00, fino al 24 giugno 2022 ore 14:00, sono aperte le iscrizioni per l’ammissione all’Asilo Nido del Comune di Cisterna di Latina per l’anno educativo 2022/2023. Asilo comunale: chi può fare domanda e requisiti Possono presentare domanda di iscrizione i genitori dei bambini che al I settembre 2022 abbiano compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre 2022 non abbiano compiuto i tre anni di età, residenti nel comune di Cisterna di Latina. Sono riservati massimo n. 2 posti ai bambini con disabilità grave certificata ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992. Le famiglie dei bambini che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022)di. Da oggi 13 giugno, a partire dalle ore 14:00, fino al 24 giugno 2022 ore 14:00, sonoleperdel Comune didiper l’anno educativo 2022/2023. Asilo: chi puòdomanda e requisiti Possono presentare domanda di iscrizione i genitori dei bambini che al I settembre 2022 abbiano compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre 2022 non abbiano compiuto i tre anni di età, residenti nel comune didi. Sono riservati massimo n. 2 posti ai bambini con disabilità grave certificata ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992. Le famiglie dei bambini che hanno ...

