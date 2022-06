Chiellini: “Esperienza a Los Angeles per chiudere al meglio e preparare futuro da dirigente” (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorgio Chiellini, al termine dell’ultima stagione, ha salutato il calcio italiano, lasciando la sua Juventus e, per ultima, la Nazionale, consegnando la fascia da capitano a Leonardo Bonucci. Ora, il centrale difensivo prossimo ai 38 anni, è pronto a volare negli Stati Uniti per chiudere la sua carriera in MLS, più di preciso al Los Angeles FC. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma la cosa è ormai fatta, come ha spiegato lo stesso Chiellini ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1: “Un’Esperienza fuori dal calcio italiano mi serve sia per chiudere gradualmente la mia carriera calcistica, sia per preparare il mio futuro. Vado in un campionato in crescita, a fare un’Esperienza propedeutica per il dopo, anche se non è detto ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorgio, al termine dell’ultima stagione, ha salutato il calcio italiano, lasciando la sua Juventus e, per ultima, la Nazionale, consegnando la fascia da capitano a Leonardo Bonucci. Ora, il centrale difensivo prossimo ai 38 anni, è pronto a volare negli Stati Uniti perla sua carriera in MLS, più di preciso al LosFC. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma la cosa è ormai fatta, come ha spiegato lo stessoai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1: “Un’fuori dal calcio italiano mi serve sia pergradualmente la mia carriera calcistica, sia peril mio. Vado in un campionato in crescita, a fare un’propedeutica per il dopo, anche se non è detto ...

Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Chiellini: 'Ora un'esperienza fuori, poi sarò pronto per fare il dirigente. Intanto Gatti...' - sportface2016 : #Chiellini: 'L'esperienza a #LosAngeles mi servirà per chiudere al meglio la carriera e preparare il futuro da diri… - sportli26181512 : Chiellini: 'Ora un'esperienza fuori, poi sarò pronto per fare il dirigente. Gatti? Ha tutto': Chiellini: 'Ora un'es… - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Chiellini: 'Studio da dirigente. Dybala all'Inter? Da solo non vince nessuno': L'ex capitano della #Juve e della Nazi… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Chiellini, ora nuova esperienza poi studio da dirigente Il 37enne pronto per Mls dopo una vita alla Juventus -