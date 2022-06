Referendum sulla giustizia: l’affluenza sarebbe la più bassa di sempre (Di domenica 12 giugno 2022) Per il Referendum costituzionale sulla giustizia raggiungere il quorum è sembrato subito un miraggio: dei 51,5 milioni di elettori chiamati a esprimersi su cinque quesiti oggetto delle votazioni, al mattino si era recato alle urne il 5%. I dati del Viminale, aggiornati alle 24 del 12 giugno danno un risultato clamorosamente basso: alle 23 l’affluenza si sarebbe attestata al 16,45%, secondo gli exit poll di Opinio/Rai sarebbe comunque tra il 20 e il 25% degli aventi diritto. Gli italiani erano chiamati ad esprimersi sulla legge Severino, le misure cautelari, la separazione delle carriere e le valutazioni dei magistrati, e le candidature per il Csm. Per essere valida, la consultazione promossa dai radicali e dalla Lega avrebbe dovuto raggiungere il 50 per cento dei ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Per ilcostituzionaleraggiungere il quorum è sembrato subito un miraggio: dei 51,5 milioni di elettori chiamati a esprimersi su cinque quesiti oggetto delle votazioni, al mattino si era recato alle urne il 5%. I dati del Viminale, aggiornati alle 24 del 12 giugno danno un risultato clamorosamente basso: alle 23siattestata al 16,45%, secondo gli exit poll di Opinio/Raicomunque tra il 20 e il 25% degli aventi diritto. Gli italiani erano chiamati ad esprimersilegge Severino, le misure cautelari, la separazione delle carriere e le valutazioni dei magistrati, e le candidature per il Csm. Per essere valida, la consultazione promossa dai radicali e dalla Lega avrebbe dovuto raggiungere il 50 per cento dei ...

