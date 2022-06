Referendum, Berlusconi si dimentica una scheda ed è costretto a rivotare: “Me ne ha date solo quattro…” (Di domenica 12 giugno 2022) L’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha votato a Milano per i Referendum sulla giustizia. Il leader di Forza Italia è arrivato al seggio allestito nella scuola di via Ruffini, a due passi dal Cenacolo Vinciano in centro a Milano, in auto alle 9.30 circa ed è stato accolto da un gruppo di giovani militanti del partito, oltre che dalla coordinatrice cittadina di Forza Italia Cristina Rossello. Con lui anche la senatrice di Forza Italia e coordinatrice regionale Licia Ronzulli. Nel corso della votazione c’è stato un piccolo intoppo per l’ex premier che si è perso una scheda (era piegata dentro un’altra): “Mi ha dato solo quattro schede, ne manca una” ha detto alla presidentessa del seggio uscendo dalla cabina. Berlusconi è dovuto quindi rientrare una seconda volta nella cabina per dividere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) L’ex presidente del Consiglio, Silvio, ha votato a Milano per isulla giustizia. Il leader di Forza Italia è arrivato al seggio allestito nella scuola di via Ruffini, a due passi dal Cenacolo Vinciano in centro a Milano, in auto alle 9.30 circa ed è stato accolto da un gruppo di giovani militanti del partito, oltre che dalla coordinatrice cittadina di Forza Italia Cristina Rossello. Con lui anche la senatrice di Forza Italia e coordinatrice regionale Licia Ronzulli. Nel corso della votazione c’è stato un piccolo intoppo per l’ex premier che si è perso una(era piegata dentro un’altra): “Mi ha datoquattro schede, ne manca una” ha detto alla presidentessa del seggio uscendo dalla cabina.è dovuto quindi rientrare una seconda volta nella cabina per dividere ...

