Pagelle F1 GP Azerbaijan 2022 | Red Bull al settimo cielo | fallimento Ferrari

(Di domenica 12 giugno 2022) Ledel Gran Premio dell’, ottavo appuntamento del mondiale F1. Giornata perfetta per la Red, che firma un fantastico uno-due e scappa nelle classifiche mondiale. La vittoria va a Max Verstappen, che precede il compagno di squadra Sergio Perez. Completa il podio George Russell, nettamente davanti al suo compagno di squadra in Mercedes Lewis Hamilton. Gara invece da incubo per la, costretta al ritiro con entrambe le monoposto. Altro zero dunque per Carlos Sainz e Charles Leclerc. Ecco quindi i nostri voti ai protagonisti. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATE LEDEL GP2 – Giornata disastrosa per la Rossa, che fallisce su tutta la linea. Prima il ritiro di Sainz per ...

Pubblicità

sportface2016 : F1, pagelle qualifiche #GPAzerbaijan 2022: pole position di #Leclerc davanti a #Perez e #Verstappen -

Queste ledel gran premio di Azerbaigian, ottava prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito di Baku, in un'altra disastrosa giornata per la Ferrari, s'impone Max Verstappen con la Red Bull. ......00 Georgia - Bulgaria 20:45 Spagna - Repubblica Ceca 20:45 Svizzera - Portogallo 20:45 Slovenia - Serbia 20:45 Grecia - Kosovo 20:45 Malta - San Marino MOTORI - FORMULA 1 13:00 GPBaku ...Queste le pagelle del gran premio di Azerbaigian, ottava prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito di Baku, in un'altra disastrosa giornata per la Ferrari, s'impone Max Verstappen con la Red ...GP Azerbaijan: le pagelle, Perez "frustrato", Leclerc impotente F1, GP Azerbaijan: la Ferrari va in fumo, nuova beffa per Leclerc A Baku va allora in scena la seconda doppietta dell’anno per la Red ...