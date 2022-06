Milan | Brahim Diaz | “Ibrahimovic è come un padre | ci spinge a dare tutto”

Pubblicità

PianetaMilan : .@acmilan, @Brahim: '@Ibra_official è come un #padre, ci spinge a #dare tutto' #ACMilan #Milan #SempreMilan - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, un premio per Brahim #Diaz: è il primo U23 a conquistare la 'Tripla Corona'. Il punto sul futuro - SempreMilanit : ?? Verso i saluti #Milan #SempreMilan - SerafiniSs17 : RT @NicoReitano: #Brahim premiato a Malaga da @marca per essere stato il primo U23 della storia del calcio ad aver conquistato la “Tripla C… - fradettofanpage : RT @cmdotcom: #Milan, un premio per Brahim #Diaz: è il primo U23 a conquistare la 'Tripla Corona'. Il punto sul futuro -

Commenta per primo La 'Tripla corona' prima di tutti . Da under 23. Il numero dieci rossoneroDiaz è stato premiato nella sua Malaga dalla redazione del quotidiano spagnolo Marca per ...e. ...L'anagrafe è una cosa, come sei davvero tutt'altro. Lo ha ben capitoDiaz quando ha conosciuto Zlatan Ibrahimovic . Il fantasista rossonero ne ha parlato a margine della premiazione con Marca a Malaga:Nonostante l'addio a parametro zero di Donnarumma il Milan è riuscito ad assicurarsi un portiere di sicura affidabilità come Mike Maignan. La stagione del ...Brahim Diaz, numero 10 del Milan, si è così espresso alla premiazione con Marca a Malaga su Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic ha l’età di mio padre, ma fa ancora la differenza. Per me è come un padre ...