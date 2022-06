Margherita Hack, il secolo d’oro dell’astrofisica nel ricordo di chi l’ha conosciuta: “Una precorritrice” (Di domenica 12 giugno 2022) Il 12 giugno 1922 nasceva, a Firenze, Margherita Hack. Scienziata di fama internazionale, cittadina impegnata nella lotta per i diritti civili, un passato da sportiva e una quotidianità fatta di tante piccole-grandi passioni, Margherita Hack ha fatto di questa sua poliedricità lo strumento per avvicinarsi a una moltitudine di persone. Ancora oggi, a 9 anni dalla sua morte – avvenuta il 29 giugno 2013 – il suo ricordo è vivo e affascina. Chi è Margherita Hack Margherita Hack trascorre la sua adolescenza a Firenze. Frequenta il liceo classico statale Galileo Galilei e poi prosegue gli studi, in pieno periodo bellico, alla Facoltà di Fisica dell’Università del capoluogo toscano. Nel periodo universitario non solo studia, ma si dedica ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 12 giugno 2022) Il 12 giugno 1922 nasceva, a Firenze,. Scienziata di fama internazionale, cittadina impegnata nella lotta per i diritti civili, un passato da sportiva e una quotidianità fatta di tante piccole-grandi passioni,ha fatto di questa sua poliedricità lo strumento per avvicinarsi a una moltitudine di persone. Ancora oggi, a 9 anni dalla sua morte – avvenuta il 29 giugno 2013 – il suoè vivo e affascina. Chi ètrascorre la sua adolescenza a Firenze. Frequenta il liceo classico statale Galileo Galilei e poi prosegue gli studi, in pieno periodo bellico, alla Facoltà di Fisica dell’Università del capoluogo toscano. Nel periodo universitario non solo studia, ma si dedica ...

Pubblicità

enpaonlus : Gli animali e Margherita Hack: la scienza a favore della convivenza. Avrebbe compiuto cento anni. Leggendaria la se… - ilpost : Margherita Hack, nata 100 anni fa - Agenzia_Ansa : Cento anni di Margherita Hack, l'Istituto Nazionale di Astrofisica la celebra con tanti eventi - DIRETTA ALLE ORE… - Luce_news : Margherita Hack, il secolo d’oro dell’astrofisica nel ricordo di chi l’ha conosciuta: “Una precorritrice” - bellalilli161 : RT @Moonlightshad1: 'Non è necessario avere una religione per avere una morale. Perché se non si riesce a distinguere il bene dal male quel… -