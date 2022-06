Mancano presidenti e scrutatori | a Palermo scoppia il caos seggi

(Di domenica 12 giugno 2022) Election Day, ail. Nel capoluogo siciliano idio hanno dato forfait lasciando nelle elezioni comunali e la consultazione referendaria. In un primo momento, la situazione sembrava relativamente sotto controllo nelle prime ore del pomeriggio di ieri, quando le rinunce erano state solamente tre. Ma lo scenario che si è configurato oggi vede numeri molto più preoccupanti: sarebbero 170 idio che avrebbero rinunciato e molti di loro, secondo quanto riferito dal Comune alla Prefettura, non avrebbero nemmeno dato preavviso. Oltre a loro mancherebbe un migliaio di. In assenza del presidente, ilo non può essere ...

Centinaia di scrutatori sono stati bloccati per ore in attesa delle nomine dei sostituti. I seggi si sono regolarmente aperti alle ...Stiamo cercando i sostituti deidappertutto, avevamo già allertato gli Ordini degli avvocati e dei commercialisti non appena abbiamo saputo che c'erano dei vuoti e ci sono stati segnalati ... Maturità 2022, mancano i presidenti di commissione: rischio slittamento degli orali. Lombardia in emergenza Finora sono una cinquantina a Palermo le sezioni elettorali chiuse perché mancano ancora i presidenti per insediare il seggio, con gli scrutatori in attesa. "Abbiamo lavorato tutta la notte per ...Election Day, a Palermo scoppia il caos seggi. Nel capoluogo siciliano i presidenti di seggio hanno dato forfait lasciando nel caos le elezioni ...