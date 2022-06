Il Paradiso delle Signore, una protagonista si è sposata: ecco di chi si tratta (Di domenica 12 giugno 2022) Una protagonista de Il Paradiso delle Signore si è sposata Arriva un’altra notizia arriva dal cast de Il Paradiso delle Signore. Solo a fine dello scorso anno Roberto Farnesi, altro grande perno della fiction di Rai 1, è diventato papà. La news è dedicata a Margherita Tiesi, che nella serie ha preso parte alla seconda L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 giugno 2022) Unade Ilsi èArriva un’altra notizia arriva dal cast de Il. Solo a fine dello scorso anno Roberto Farnesi, altro grande perno della fiction di Rai 1, è diventato papà. La news è dedicata a Margherita Tiesi, che nella serie ha preso parte alla seconda L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Focus_it : Gli stambecchi delle Alpi (Capra ibex) vivono ad altitudini che sfiorano i 3.200 m: si avventurano sulle pareti roc… - zazoomblog : Il paradiso delle signore la Venere si sposa: le immagini che commuovono – VIDEO - #paradiso #delle #signore… - SolariPaolo : @federicovf69 @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 E UN PARADISO FISCALE Come altri 10 in questa Ue di mersa e delle disugu… - _ONLYTH3BRAV3_ : @sonosamyy @turbojr_ io prego tutto il paradiso per te,io prego che non me li sblocchi perché veramente starei ngua… - GiannachiFranco : @maiocchirosanna Per avidità di pochi che posseggono un terzo delle risorse mondiali ci saranno sempre bimbi che su… -