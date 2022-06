I primi exit poll premiano il centrodestra a Palermo e Genova

Pubblicità

demagistris : Francia primi exit-poll Me'lenchon avanti 26,20% contro 25,80% di - fattoquotidiano : #REFERENDUMGIUSTIZIA affluenza ecco i primi exit poll Ultim'ora: - infoitinterno : Election Day: urne chiuse. I primi exit poll: Bucci vince al primo turno a Genova, Lagalla (cdx) avanti a Palermo - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Elezioni Comunali di Palermo e Genova, ecco i primi exit poll Per il Referendum si prospetta uno dei risultati peggior… - fattoquotidiano : Elezioni Comunali di Palermo e Genova, ecco i primi exit poll Per il Referendum si prospetta uno dei risultati pegg… -

Ad appoggiarlo sono Lega, o meglio il suo alias Prima l'Italia, Forza Italia e una batteria di civiche, ma secondo ipoll, a premiarlo sono il 40 - 44 per cento dei catanzaresi. Troppi ...AGI - Secondo ipoll i referendum sulla Giustizia non hanno raggiunto il quorum. Avrebbero votato meno del 23% degli aventi diritto, quindi una soglia che non è nemmeno la metà di quella necessaria per ...Pierluigi Biondi, 47enne sindaco uscente di Fdi e ricandidato del centrodestra sceso in campo unito, è in testa negli exit poll al primo turno tenendo a distanza il deputato aquilano del Pd Stefania ...I primi exit poll delle 23, con i seggi appena chiusi, forniscono indicazioni sommarie ma, in alcuni casi, indicative su quali possano essere le direzione di voto, anche se lo spoglio delle schede non ...