Foschi | “Palermo favorito Padova? Non si offendano | ma il mio cuore è rosanero”

Pubblicità

tifosipalermoit : 'Sono fermo dal fallimento della vecchia società e non trovo pace. C'era un disegno per fare sparire la squadra' In… - ILOVEPACALCIO : Palermo-Padova, Foschi: «Ho il cuore rosanero, sicuramente la squadra di Baldini andrà in B» - Ilovepalermocalcio - bennygiardina : Lasciamo stare le competenze di Rino Foschi, basterebbe l'elenco di giocatori portati a Palermo nei successivi sei… - infoitsport : Foschi: “Padova irriconoscibile ma più forte del Palermo” - zazoomblog : Palermo-Padova Foschi: “Deluso dalla squadra di Oddo loro più forti dei rosa ma…” - #Palermo-Padova #Foschi: #“Del… -

Ora Rino, storico dirigente rosanero con un passato anche nel Padova, è in stand - by. Colpa dei nipoti e della voglia di stare a casa "Quando mai.Questo il titolo scelto per introdurre sulle pagine di Repubblical'intervista realizzata da Salvatore Geraci a Rino, che esalta il ruolo dell'allenatore rosanero e racconta la sua ...Questo il titolo di Repubblica, oggi in edicola. L’articolo di Salvatore Geraci che intervista Rino Foschi, 76 anni ma nessuna voglia di fermarsi e fare il nonno. E’ al palo dal fallimento del vecchi ...Ezio Glerean, doppio ex di Padova e Palermo, fa il suo pronostico per la finale dei playoff di Serie C in programma domenica ...