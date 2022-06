F1 GP Azerbaijan 2022 | Verstappen | “Fortunati per ritiro Ferrari | ma noi ottimo passo”

(Di domenica 12 giugno 2022) “Non bisogna mai compensare con quanto non fatto l’anno scorso. Oggi abbiamo avuto une sono riuscito a prendermi cura delle gomme. Abbiamo avuto un po’ di fortuna con ildei nostri avversari, ma la macchina era ottima quindi avrei avuto tutta la gara per recuperare. Gestire gli pneumatici è fondamentale qui e siamo felici della doppietta. Il GP in Canada? Ogni weekend è diverso da quello prima, bisogna essere precisi e ogni gara tutto può cambiare”. Lo ha detto Max, pilota della Red Bull, dopo la vittoria nel Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

BAKU - Il Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento del mondiale F1, ha visto vincere Max Verstappen. L'olandese della Red Bull trionfa davanti al compagno di squadra Sergio Perez, a completare una splendida doppietta. Doppietta Red Bull nel Gp di Baku di Formula 1. Max Verstappen ha trionfato davanti al compagno di squadra Sergio Perez, completa il podio George Russell con la Mercedes. Gara da dimenticare a Baku per la Ferrari: Charles Leclerc è stato costretto al ritiro per problemi al motore.